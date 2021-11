Corteo no green pass a Gorizia, la questura concede un km ai manifestanti

La trattativa tra il comitato anti green pass e la questura di Gorizia ha prodotto un corteo che domani 13 novembre potrà sfilare solamente dalla stazione centrale fino al Parco della Rimembranza. Dopo aver marciato per circa un chilometro, i manifestanti trasformeranno l'evento in una assemblea pubblica dove "avranno voce le ragioni della protesta, le testimonianze delle discriminazioni e di quanto viene vissuto e patito dai cittadini come un’ingiustizia e un’offesa ai propria diritti e libertà" così si legge sul comunicato ufficiale. Una giornata che, secondo gli organizzatori, sarà "la prima di una lunga serie che vedrà la città impegnata in un dibattito sul green pass, sulla sua utilità sanitaria, sui suoi scopi reali, sulla sua effettiva necessità per le attività sociali ed economiche".

Nel mirino dei no green pass è finito anche il sindaco Rodolfo Ziberna. "Ha scelto di alimentare la contrapposizione tra i suoi stessi concittadini, esprimendosi con parole che incitano all’intolleranza ed evocano con retorica scenari apocalittici e lugubri che alimentano la tensione sociale e che giustificano lo scontro invece di raccomandare il confronto".