Dopo la “Notte del Classico” il Carducci Dante porta a Siracusa “I volti di Medea”

Grande affluenza al Carducci - Dante, per la "Notte del Classico", l'evento annuale che ha avuto luogo ieri, 5 maggio, e che quest'anno ha avuto come tema il Dionisiaco, il dio dell'ebbrezza, del caos primordiale, dell'istinto e del teatro. E' stata inoltre rappresentato lo spettacolo "I volti di Medea", una rivisitazione del dramma greco che il gruppo di teatro classico porterà al prestigioso festival di Siracusa il 17 maggio. Tre diverse Medee si sono alternate sul palcoscenico dell'aula magna, cercando di risolvere in modo originale l'enorme complesso psicologico di cui il personaggio si è arricchito nei millenni, fino a oggi.

Gli studenti, che come ogni anno hanno organizzato la serata per la propria scuola, hanno proposto sketch e pezzi più impegnati. Su Dioniso e il Dionisiaco, come categoria estetica, ci sono stati anche due interventi volti a fare luce, tra filosofia e arte, sul tema, uno da parte del professor De Vecchi del liceo Dante è uno di Paolo Quazzolo, docente di storia del teatro all’università di Trieste nonché ex dantino.

"I ragazzi hanno portato sketch divertentissimi sul tema della nostra Notte, ossia il “dionisiaco” - ha spiegato la studentessa Marilia Mazzurco - Inoltre al nostro banchetto era possibile farsi spiegare dai nostri studenti dei tipici giochi romani da tavolo e spesso d’azzardo, sempre per rimanere in tema. Era possibile anche consultare la Pizia, notoriamente identificata come l’Oracolo di Delfi, per qualche consiglio sul proprio presente e futuro".

"Durante tutta la Notte grande partecipazione - ha sottolineato Mazzurco -, soprattutto perché per il nostro liceo è una possibilità di rivedere vecchi volti che spesso tornano a sostenere gli studenti che ora recitano e organizzano questo splendido evento sulle loro orme".