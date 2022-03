Nucleare, Fedriga: "Non confondere armi ed energia"

"Non farei un mix tra guerra e centrale nucleare. Una cosa è il nucleare come fonte energetica per garantire il riscaldamento e l'attività economica, altra cosa è il nucleare delle armi. È chiaro che le centrali devono essere tenute in sicurezza però su moltissime altre infrastrutture e impianti pericolosi vale lo stesso discorso". Lo ha dichiarato ad Ansa il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga a proposito dell'attacco di questa notte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Per quanto riguarda il conflitto in generale, Fedriga ha dichiarato: "dobbiamo cercare di far fronte utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo per cercare di evitare che questa guerra prosegua verso un'escalation".