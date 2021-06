In arrivo nuovi parcheggi nelle zone dell'ex Maddalena e del Burlo

Accolta dalla proprietà della nuova area commerciale la proposta dei consiglieri circoscrizionali di Fratelli d'Italia. Nuovi posti auto per i residenti delle zone attigue. Un ampio parcheggio pubblico sarà garantito al livello P-1, ovvero quello all’altezza della nuova strada di collegamento tra via Marenzi e via Costalunga

In arrivo nuovi stalli per le auto nella futura area commerciale dell'ex Maddalena: lo confermano i consiglieri di Fratelli d'Italia in V circoscrizione Dubs, Ciani, Mangiavillano e Gregori. Dopo le proposte già avanzate per Piazza Garibaldi, i consiglieri di FdI si sono attivati con una mozione presentata da Maurizio Ciani in cui si sensibilizzava il Comune a concordare con la proprietà della nuova area commerciale dell’ex Maddalena le migliori condizioni per consentire il parcheggio in forma gratuita in almeno uno dei tre piani disponibili. E proprio nei giorni scorsi è giunto il riscontro a questa richiesta, votata all’unanimità dalla Circoscrizione. “Tralasciando le dovute spiegazioni puramente tecniche – spiega Maurizio Ciani (FdI) – il dato rilevante della risposta ricevuta è che un ampio parcheggio pubblico sarà garantito al livello P-1, ovvero quello all’altezza della nuova strada di collegamento tra via Marenzi e via Costalunga”.

Nuovi stalli nelle vie adiacenti al Burlo

Soddisfatto delle rassicurazioni ricevute anche il Presidente della Circoscrizione Roberto Dubs (FdI) che annuncia anche buone notizie per i cittadini residenti nelle vie adiacenti al Burlo: Dubs, che in qualità di Presidente del parlamentino ha avuto modo di confrontarsi con gli uffici tecnici dell’Ospedale Infantile, spiega che ci sarà maggiore possibilità per i cittadini della zona di trovare parcheggi liberi. “Grazie alla lodevole iniziativa messa in atto dal Burlo che prevede di ricavare nuovi posti auto a compensazione di quelli persi a seguito dell’apertura del nuovo PS, si alleggerirà la richiesta di parcheggi nelle zone esterne al comprensorio, consentendo così ai residenti di trovare più facilmente posti liberi vicino a casa – spiega il Presidente Dubs. – Infatti, già quando si è affrontato il tema della modifica della viabilità in Via Ponziana, mi è stato comunicato dagli Uffici della Gestione Tecnica del Burlo che circa 15 nuovi stalli saranno realizzati all’interno del comprensorio ospedaliero ed indicativamente almeno altri 40 nell’area dell’Opera di San Giuseppe recentemente acquisita dall’ospedale infantile.”