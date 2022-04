Polizia: Pietro Ostuni sarà il nuovo questore di Trieste

Confermato il nome del nuovo Questore di Trieste: sarà il dottor Pietro Ostuni, nato nel 1960 ad Altamura (Bari), laureato in giurisprudenza e precedentemente direttore della segreteria del dipartimento ufficio anallisi, coordinamento e documentazione.

E' funzionario di Polizia dal 1988 e dopo aver prestato servizio alla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia ha diretto il Commissariato di Scanzano Jonico, sul litorale della provincia di Matera, mentre dal 1994 al 2015 è stato in forza alla Questura di Milano, anche come direttore dell'Ufficio Immigrazione. Nel 2015 è stato nominato consigliere ministeriale aggiunto e assegnato alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico per le esigenze di "Expo 2015". Dal 2016 è stato Questore della Valle d’Aosta, poi di Piacenza, che ha lasciato nel 2020 per un incarico al Viminale nella struttura a supporto del capo della polizia, Gabrielli.

Prenderà il posto di Irene Tittoni, che diventerà dirigente dell'Ispettorato di pubblica sicurezza alla Camera dei Deputati. Si era insediata a Trieste il 30 dicembre 2020, subentrando a Giuseppe Petronzi, a sua volta trasferito alla Questura di Milano.