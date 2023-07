Trieste "by night", in città arrivano gli autobus notturni a chiamata

TRIESTE - Si chiama Notturno ed è il nuovo servizio di autobus a chiamata di Tpl Fvg. Presentato con una corsa inaugurale tra piazzale Europa e piazza Venezia, il servizio è il risultato di una stretta collaborazione tra Trieste Trasporti, Regione Friuli Venezia Giulia e Università di Trieste.

Notturno, che per ora sarà attivo solo nel capoluogo regionale, è il primo servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia a coprire la fascia oraria notturna, tradizionalmente scoperta dai normali collegamenti di linea. Il servizio sarà attivo di venerdì e sabato dalle 22:00 alle 4:00 e, da ottobre, sarà esteso anche ai mercoledì, con gli stessi orari. L'idea nasce dall'Università degli Studi di Trieste, che ha raccolto e analizzato la domanda di mobilità e le abitudini serali degli studenti attraverso un questionario. Notturno è stato poi adottato da Tpl Fvg (attraverso la consorziata Trieste Trasporti), condiviso con il Comune e autorizzato dalla Regione. Il servizio, operativo dalla sera di venerdì 21 luglio, sarà svolto da tre autobus che, in base alle chiamate e alle prenotazioni della clientela, si muoveranno lungo percorsi non predefiniti tra viale dei Campi Elisi, piazza Garibaldi, piazzale Gioberti, via Valerio e Barcola. Senza prenotazione non si potrà salire a bordo.

Il servizio, rivolto principalmente ai giovani e agli studenti universitari, ma aperto a tutti, si potrà prenotare esclusivamente tramite l'app TSonDemand, da 14 giorni a 45 minuti prima della corsa. I percorsi degli autobus saranno automaticamente generati dal sistema in base alle prenotazioni, e gli orari di transito saranno comunicati ai clienti via sms poco più di mezz'ora prima del passaggio. Il biglietto, che costa 2,50 euro per corsa, si acquista direttamente in app con carta di credito o PayPal: il pagamento viene contabilizzato nel momento in cui si sale a bordo e si comunica il proprio nome al conducente. La prima corsa per chi si iscrive al servizio è gratuita. Per i mesi estivi, sarà applicata una tariffa promozionale di 2 euro. Per ulteriori informazioni sul servizio, è possibile consultare il sito di Tpl Fvg, alla voce "servizi a chiamata", dove è presente una pagina dedicata al servizio con una sezione di domande e risposte che saranno via via aggiornate.