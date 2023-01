"Omaggio a Nureyev", al Rossetti una serata per ricordare il genio della danza

Prezzo non disponibile

Rudolf Nureyev è un’icona, un artista che resta tuttora ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Gli fa omaggio una compagnia composta da artisti di grande pregio, solisti e primi ballerini del panorama internazionale che si fanno protagonisti di un Galà dedicato alla sua arte e alle sue grandi coreografie, distribuito dall’Associazione Rudolf Nureyev, che ha già raccolto successo in contesti di prestigio come lo Sferisterio di Macerata e il Teatro degli Arcimboldi a Milano. Al Politeama Rossetti lo spettacolo arriva in una serata unica, venerdì 13 gennaio con inizio alle ore 20.30.

Modernità e tradizione

Le coreografie di Nureyev hanno saputo infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. E il suo apporto alla danza ha assicurato un impulso notevolissimo allo sviluppo della danza maschile. Il suo notevole carisma assieme a straordinarie capacità tecniche, lo hanno reso infatti un punto di riferimento assoluto fin da subito e ancora oggi, per i danzatori classici contemporanei.

Il Galà di danza

Il Galà di danza “Omaggio a Nureyev” è composto dai celebri pas de deux del repertorio classico e da assoli contemporanei nelle coreografie che il grande ballerino creò per titoli celeberrimi come “Lo Schiaccianoci”,”La Bella Addormentata”, “Giselle” e il “Lago dei Cigni” - i cui passi a due saranno applauditi nel primo atto assieme a un momento tratto da “Don Chisciotte”. Nel secondo atto il pubblico potrà ammirare coreografie tratte da “Diana e Atteone”, “Le corsaire” e l’assolo “Kobak”.

Sul palcoscenico si alterneranno Viktor Ishchuk, Ilona Kravchenko, Tatiana Lezova, Yaroslavl Tkachuk, Lorenzo Lelli, Asia Matteazzi, Nicolai Gorodiskii, Lada Romanova, Filipa De Castro, Carlos Pinillos. Per biglietti e prenotazioni si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it . Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.