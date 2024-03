Uccise la moglie con 42 coltellate, si trovava al Cpr di Gradisca: rimpatriato

GORIZIA - Aveva ucciso la moglie con 42 coltellate nel 2011 ed è stato rimapatriato ualche giorno fa in Marocco, suo paese d'origine. Le operazioni di rimpatrio si sono concluse alle 19.30 dello scorso 26 marzo, presso l’aeroporto di Casablanca. L'uomo, oggi 49enne, aveva commesso l'omicidio della moglie connazionale a Padova ed era stato scarcerato dalla casa circondariale della stessa città nell’agosto del 2023, dove stava scontanto la condanna a oltre 14 anni di reclusione. In seguito è stato accompagnato nel il centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca poiché, alla sua richiesta di ottenere la protezione internazionale, il questore di Padova aveva emesso un provvedimento di trattenimento per pericolosità sociale in attesa che la competente commissione territoriale si esprimesse sull’istanza del marocchino. Concluso l’iter amministrativo con un provvedimento collegiale di manifesta infondatezza della domanda di protezione, l’uomo, oggi 49enne, è stato rimpatriato e consegnato alle autorità del suo paese.