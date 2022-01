Omicidio Trajkovich: sentiti altri testimoni

Questa mattina, lunedì 10 dicembre, i Carabinieri hanno ascoltato nuovi testimoni per il caso di omicidio di Robert Trajkovic. Lo rivela il Tgr Rai Fvg. Il 17enne di origini serbe sarebbe stato ucciso nel sottoscala di un palazzo in via Rittmeyer per motivi di gelosia, infatti il reo confesso Alì Kashim, di 21 anni, è l'ex fidanzato della ragazza con cui Robert si stava frequentando da qualche giorno. Kashim potrebbe non aver agito da solo ma con l'aiuto di un complice che lo avrebbe aiutato ad attirare il minorenne nello stabile del Bed and Breakfast dove la ragazza abitava coi genitori. Giovedì è prevista l'autopsia, disposta dal sostituto procuratore Lucia Baldovin, mentre il 21 enne Alì è in carcere in custodia cautelare.