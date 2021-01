Scuola Internazionale di Trieste, un open day per conoscere la struttura e l’offerta educativa

Open day: un termine che, soprattutto se legato alla scuola, fa ben sperare per un prossimo futuro libero da limitazioni e condizionamenti legati all’emergenza sanitaria. La Scuola Internazionale di Trieste ha così voluto dare un segnale di fiducia riproponendo anche quest’anno il tradizionale appuntamento con l’Open day sabato 16 gennaio dalle 9 alle 13: una mattinata di porte aperte dedicata a chi voglia conoscere meglio la struttura e l’offerta educativa di un’istituzione scolastica unica, che opera a Trieste dal 1964 e che garantisce ai suoi studenti una formazione a tutto tondo che – anche grazie alla perfetta padronanza della lingua inglese e all’apertura mentale favorita dall’ambiente - permette di affrontare con grinta e sicurezza le sfide sempre più dinamiche del mondo adulto. Ne sono tangibile testimonianza i tanti ex alunni che hanno raggiunto traguardi accademici e professionali particolarmente importanti: dalle lauree in prestigiose università internazionali a ruoli manageriali di primo piano (ben due di loro sono risultati tra i 100 giovani italiani destinati a diventare i leader del futuro secondo la rivista Forbes Italia).

“In quanto ambiente di istruzione e apprendimento stimolante, l’IST e tutta la comunità della scuola si adoperano per riflettere il mondo globalizzato in cui viviamo”, sottolinea la direttrice Carrie Pierson. “Con più di 50 anni di storia alle nostre spalle, fondata e modellata sul contesto internazionale di Trieste, l’IST è una scuola proiettata al futuro, che sta rispondendo alla sfida di questo momento storico con grande flessibilità . Non vediamo l'ora di accogliervi”. Porte aperte a tutti dunque, ma naturalmente nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti: per questo motivo agli interessati è caldamente raccomandata la prenotazione telefonica, per garantire a tutti la possibilità di una visita in sicurezza. International School of Trieste Open Day, via di Conconello 16 Sabato 16 gennaio alle 9 alle 13 Info e prenotazioni 040 211452