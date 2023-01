Volo di quattro metri da una scala a Sesana: grave un operaio 36enne

SESANA - Un operaio cade da una scala e, dopo un volo di quattro metri, viene portato in gravi condizioni all'ospedale. E' successo nella mattinata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, in un cantiere a Sesana, in Slovenia. L'uomo, un cittadino kosovaro di 36 anni, stava lavorando e indossava il casco di sicurezza. Ha riportato ferite importanti, fratture, danni agli organi interni e un trauma alla testa. Si trova ora all'ospedale generale di Isola. Sul posto, insieme agli operatori sanitari con l'ambulanza, la Polizia di Capodistria.