"Ora basta", il tour della Cisint con il libro "verità" sull'Islam

MONFALCONE - Si intitola "Ora basta. Immigrazione, islamizzazione, sottomissione" il libro "verità" scritto dalla sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint e che verrà presentato domani 23 marzo in anteprima nazionale nell'ambito della rassegna Geografie, in questi giorni in programma nel capoluogo bisiaco. E' lo stesso ufficio stampa della prima cittadina di Monfalcone a darne notizia. La presentazione del volume (che uscirà in tutte le librerie il 25 marzo, edizioni Signs Publishing) vedrà la partecipazione di Giuseppe Cruciani, conduttore del programma La Zanzara, di Radio 24. L'appuntamento è alle 11:30 in piazza della Repubblica.

Il racconto della battaglia

"Al centro di furiose polemiche per aver voluto applicare la legge italiana nella gestione dei luoghi di Culto della sua città - così nel comunicato -, Anna Maria Cisint negli ultimi mesi, vittima di vere e proprie mistificazioni giornalistiche e campagne di fake-news, è costretta a viviere sotto scorta a seguito delle minacce di morte ricevute da parte di estremisti islamici". Per la prima cittadina è venuto il momento di raccontare "il senso della sua battaglia" e di diffondere quello che viene definito "un vero e proprio atto di accusa nei confronti di chi ha permesso e, molte

volte incentivato, l’arrivo di centinaia di migliaia di immigrati senza regole precise e controllo". Nel libro, come diffuso dall'ufficio stampa, viene denunciata la realtà di quelle comunità islamiche "che non vogliono integrarsi, che costringono le donne ad una vita "separata" e che spesso nascondono violenze fisiche e psicologiche verso le giovani bambine".

Le presentazioni in regione

Una realtà che la Cisint indica come "un corpo sociale ingestibile all'interno delle nostre comunità e che rappresentano una minaccia alla sicurezza del nostro paese". Dopo il primo evento a Monfalcone, Cisint presenterà il suo libro in diverse città. Si parte il 26 marzo alle 18:45 a Cordenons (sala Aldo Moro, modera il giornalista de Il Giornale Gian Micalessin), per poi approdare a Udine il giorno dopo. La presentazione nel capoluogo friulano è in programma alle 18:30 presso l'hotel Astoria (modera Magdi Cristiano Allam); il 3 aprile la Cisint sarà di scena a Mestre (ore 18 presso l'hotel Bologna, modera il giornalista de Il Giornale Matteo Carnieletto), mentre il ritorno delle presentazioni in Friuli Venezia Giulia è fissato al 5 aprile. Il teatro dell'evento (inizio alle 18:30, modera il direttore dell'Ansa Fvg Francesco De Filippo) sarà la sala Maggiore di via Fabio Severo. Tutti gli appuntamenti sono promossi dal comitato Fiducia è Coraggio. Il calendario è in aggiornamento.