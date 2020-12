Cielo poco nuvoloso e Bora: le previsioni per domenica 13 dicembre

Cielo poco nuvoloso e Bora

Domenica 13 dicembre, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata sereno o poco nuvoloso. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, sostenuta a Trieste e vento moderato da nord o nord-est anche sui monti in quota. Sul Tarvisiano probabile persistenza di nubi basse e foschia a fondovalle.

Cielo sereno

Lunedì 14 dicembre al mattino cielo in prevalenza sereno, possibili nubi basse sul Tarvisiano, Borino sulla costa e gelate su gran parte della regione. In giornata cielo poco nuvoloso per la formazione di velature a partire da ovest.

Cielo variabile

Martedì 15 dicembre c ielo da poco nuvoloso a variabile, più mite in quota con zero termico a 2800 m circa e inversione termica a fondovalle. Nelle ore notturne possibile formazione di foschie in pianura e a fondovalle.