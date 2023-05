Allarme bomba sul bus, evacuato largo Santos

TRIESTE - E' in corso un'operazione di polizia in largo città di Santos per un presunto pacco bomba rinvenuto su un autobus della linea 17/, linea che collega piazza Libertà con l'università. Il veicolo si è fermato al capolinea e sono ora in corso le verifiche da parte degli artificieri. Sul posto anche l'esercito italiano per supportare gli agenti nelle operazioni. La piazza è stata sgomberata e i capolinea degli autobus sono stati trasferiti in piazza Libertà. Sul posto anche i vertici della Trieste Trasporti. Verranno messe al vaglio le telecamere presenti a bordo.