Palazzo Biserini pronto a rifarsi il look: oltre 11 milioni per la riqualificazione

Via libera dalla giunta comunale al progetto di fattibilità per la riqualificazione e valorizzazione di Palazzo Biserini in piazza Hortis. Si tratta di un intervento dal valore di 11 milioni e 220mila euro. “Questa delibera -ha detto l’assessore Elisa Lodi – rappresenta un primo ma decisivo passo per avviare le procedure che vedranno la riqualificazione di tutto palazzo Biserini. Ciò è stato reso possibile grazie all’importante e decisivo contributo finanziario stanziato quest’estate della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, guidata dal presidente Massimiliano Fedriga”. Il cospicuo contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sul progetto di riqualificazione elaborato dal Comune di Trieste, al fine di ristrutturare palazzo Biserini, sede storica della biblioteca civica Attilio Hortis, trova così concreta attuazione per la realizzazione di un complessivo e articolato progetto che non si limita al recupero edilizio dell'edificio ma va ad ampliare i servizi e le funzioni storiche della biblioteca.