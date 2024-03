Ubriaco e con patente ritirata non si ferma al semaforo: denunciato

TRIESTE - Passa con il rosso, ubriaco e con la patente ritirata: viene così denunciato dalla polizia locale. E' successo a un 45enne triestino (iniziali R.A.) nella notte di mercoledì 20 marzo. Una pattuglia del servizio notturno, in quell'occasione, ha notato un motociclo percorrere Viale D’Annunzio in direzione Piazza Garibaldi, senza fermarsi al semaforo rosso e, al successivo controllo, è risultato positivo all'alcoltest. Gli agenti, due del reparto motorizzato e uno del nucleo interventi speciali, hanno chiesto all'uomo di fermarsi e, al momento, sembrava che quelle fossero le intenzioni del motociclista. In realtà lo stesso ha poi accelerato imboccando via Vasari nel senso opposto di circolazione, schivando alcuni veicoli in transito, che si accostavano il più possibile per evitare uno scontro frontale.

Successivamente l’uomo ha proseguito in via Parini e, accortosi che stava per essere raggiunto, ha abbandonato il motociclo, per poi correre a piedi in via Caccia verso largo Barriera. Dopo una trentina di metri, notando di essere ancora seguito, ha cercato di cambiare direzione sperando di far perdere le tracce. Uno degli agenti è invece riuscito a intercettarlo e ha tentato di immobilizzarlo. Quest’ultimo ha tentato di divincolarsi e ha mantenuto un forte stato di agitazione, spintonando ripetutamente anche gli altri agenti.

Gli operatori hanno così adottato in sicurezza tutti gli accorgimenti possibili per tentare di calmare gli animi e tutelare l’incolumità di tutti. L’uomo, con l'aiuto di un’altra pattuglia giunta sul posto, è stato accompagnato nella caserma San Sebastiano ed è risultato positivo all'alcoltest, con un tasso alcolemico superiore a 4 volte il limite consentito. E' stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Infine sono state contestate alla parte anche le violazioni amministrative per ubriachezza, passaggio con luce rossa al semaforo, inottemperanza all’alt e, dopo altri accertamenti, guida con patente ritirata. Il motociclo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.