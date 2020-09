Passeur arrestato a Rabuiese: 15 dei 16 migranti sono stati riammessi in Slovenia

Dopo l'inseguimento transfrontaliero della serata del 3 settembre, la Polizia slovena fa sapere che 15 dei 16 occupanti del furgone sono stati riammessi in Slovenia dalle autorità italiane. Si tratta di 14 cittadini eritrei e un pachistano. In quel frangente un passeur di 21 anni, spagnolo, aveva cercato di scappare dalla Polizia da Ilirska Bistrica, e per due volte gli agenti gli hanno forato le gomme, fino a bloccarlo definitivamente a Rabuiese.

