Arrestato passeur 46enne a Gorizia: trasportava in auto quattro migranti

TRIESTE - Trasportava quattro migranti in auto e, dopo un inseguimanto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Gorizia. E' successo a un cittadino cinese di 46 anni, che è ora accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di resistenza a pubblico ufficiale. L’attività di controllo dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della squadra mobile della Questura, è iniziata nelle prime ore del 6 ottobre scorso quando un equipaggio della squadra volante ha notato una Ford C-Max percorrere ad alta velocità via Brigata Casale a Gorizia.

Gli operatori della Questura si sono avvicinati per controllare l'auto ma il condicente ha imboccato repentinamente e contromano via Del Prato, costringendo il personale di polizia ad un inseguimento. Alla guida del veicolo era presente il suddetto cittadino cinese, regolarmente residente in Veneto, e a bordo si trovavano altri quattro connazionali senza titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Dopo una successiva perquisizione presso la caserma della polizia “F. Massarelli”, gli operatori hanno inoltre trovato i biglietti aerei dei passeggeri oltre ad alcune ricevute e vignette attestanti il transito dell’autovettura attraverso i paesi della rotta balcanica.

L'autovettura del cittadino cinese e la documentazione sono state sequestrate, mentre il 46enne, al termine delle procedure di rito, è stato tratto in arresto e portatgo in carcere a Gorizia. I passeggeri, dopo essere stati accompagnati negli uffici della squadra volante, sono stati fotosegnalati e, al termine delle procedure di identificazione, denunciati per ingresso e soggiorno illegale, nonché affidati all’ufficio immigrazione.