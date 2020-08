Passeggiata gratuita alla scoperta dei grandi imprenditori nella storia di Trieste

Una passeggiata gratuita organizzata dalla Fondazione Osiride Brovedani alla scoperta di quattro grandi imprenditori t+. Forse non tutti sanno che la Pasta di Fissan è nata a Trieste, il fondo delle Marianne è stato raggiunto dal batiscafo Trieste, l'elica delle navi è partita da qui così come la conquista del Polo Nord. Quattro uomini straordinari, vissuti a Trieste, che hanno rivoluzionato il loro settore e i cui strascichi si avvertono ancor oggi. Cosa li accomuna e cosa invece li rende unici? È la riposta che le guide cercheranno di dare lungo questo itinerario da Campo san Giacomo verso la Torre del Lloyd in un incontro della durata di 45 minuti circa.

La passeggiata esplorativa si terrà anche in queste lingue (i gruppi non in italiano partiranno alle 18.10):

20 agosto: italiano e romeno

27 agosto: inglese e cinese

2 settembre:italiano e serbo

Per rispettare le distanze i posti sono limitati a 10. Per iscriversi mandare una email a museo@fondazionebrovedani.it

