Guidava con una patente non valida, ritiro e sanzione per un giovane automobilista

Guidava senza aver convertito la sua patente di guida kosovara in quella rilasciata dalle autorità italiane. Per questo motivo la Polizia di Stato ha sanzionato un giovane nato nel 2000 e residente a Trieste da più di un anno. Gli agenti della Squadra Volante l'hanno fermato in via Fabio Severo alla guida della sua autovettura, a bordo della quale si trovavano anche due suoi connazionali. Dopo il ritiro della patente, la macchina è stata prelevata da un suo conoscente.