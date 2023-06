Guidava con tasso alcolico oltre il limite, sequestrata la patente ad un ventisettenne

DUINO AURISINA - Guidava ubriaco dopo aver concluso un torneo di tennis nella baia di Sistiana, in provincia di Trieste. È successo ieri ad un ragazzo pordenonese di 27 anni, fermato dai Carabinieri di Duino e della Radiomobile di Aurisina mentre si trovava al volante con un tasso due volte il consentito. Le forze dell'ordine erano in quel momento impegnati in un servizio di controllo del territorio. Una trentina i veicoli controllati durante la serata.