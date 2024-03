Fermato con tre patenti diverse, denunciato giovane egiziano

Nel pomeriggio del 12 marzo scorso, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato in stato di libertà un cittadino egiziano, classe 1988 residente a Pavia ma di fatto domiciliato a Trieste, per i reati di ricettazione e falsità materiale. Nello specifico, il personale della Squadra volante del Commissariato di pubblica sicurezza “Duino Aurisina” ha controllato lungo l'autostrada A4 (in località San Giovanni di Duino) un’autovettura italiana condotta dal cittadino egiziano.

Durante il controllo documentale, gli agenti di polizia hanno notato che l’uomo tentava di celare tra le mani delle card simili per formato e colore alla patente di guida precedentemente esibita. Gli operatori hanno controllato anche gli altri documenti in possesso dello stesso scoprendo che deteneva, oltre quella già esibita, altre tre patenti di guida, due emesse dalle autorità egiziane e una emessa dalle autorità della Polonia.

Il cittadino egiziano, che nella circostanza non ha fornito alcuna spiegazione esaustiva sul possesso di tutte quelle patenti di guida, è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici presso il commissariato e, oltre alla contestazione delle violazioni penali, è stato sanzionato amministrativamente per la violazione al codice della strada per aver guidato un veicolo senza aver conseguito la patente di guida o con patente revocata o non rinnovata che prevede una sanzione pecuniaria di 5.100 euro. Il veicolo è stato posto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi mentre tutti i documenti esibiti sono stati sequestrati.