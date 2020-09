Patenti: tutte le proroghe e le nuove scadenze

ASUGI, recependo la nota ministeriale (0022916 d.d. 28/08/2020) informa che, per quanto riguarda le patenti rilasciate in Italia:

- Le patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020 e succ. mod., mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;

- Le patenti con scadenza compresa tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;

- Le patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1° settembre 2020 al 30 dicembre 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL n. 18/2020 e succ. mod.).

L’Azienda sanitaria ricorda infine che a partire dal 3 giugno 2020, per chi non ha accesso a Internet, è possibile prenotare un appuntamento per accedere allo sportello della segreteria della CML Patenti Speciali tramite gli sportelli CUP aziendali e delle Farmacie (NO call center). Al momento la prenotazione per la visita medica presso la CML Patenti Speciali può essere effettuata via mail all’indirizzo:

commissione.patenti.exASUITS@asugi.sanita.fvg.it

La prenotazione per la visita può essere effettuata massimo 60 giorni prima della scadenza della patente. Nella mail vanno specificati:

Nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, motivo della visita.

Da inserire in allegato:

- scansione della patente

- scansione di un documento di identità

- scansione dei bollettini postali pagati (vedi sito aziendale per la tariffa a seconda della motivazione) - scansione in formato jpg . alta risoluzione del modulo (vedi sito aziendale) compilato in tutte le sue parti (foto incluse, che devono NECESSARIAMENTE rispettare i parametri descritti sul modulo.

Le risposte alle mail avverranno nel limite del possibile entro 10 giorni lavorativi.

È obbligatorio mandare una sola e-mail con scansioni singole della completa documentazione richiesta.