Imbrattato il circolo del Pd a San Giacomo: "Guerra a chi fa la guerra"

Imbrattata la sede del Quinto circolo del Pd a San Giacomo, dove è stata tracciata con vernice nera la scritta "Guerra a chi fa la guerra". La segretaria provinciale Caterina Conti parla di "grave scritta intimidatoria", specificando che "in quel luogo gli iscritti, i consiglieri circoscrizionali e comunali sono sempre disponibili al confronto. Chi compie attacchi contro l’unico partito che ha mantenuto una linea di coerenza da febbraio a oggi sbaglia obiettivo. Il Pd, l’Italia, l’Europa sono impegnati per mettere fine alla guerra e far riaprire i negoziati di pace. Gli imbrattatori non sono pacifisti né di nome né di fatto".

"Il V circolo PD non ha mai rifiutato il dialogo e il confronto - ribadisce la segretaria del circolo Maria Luisa Paglia - anche con posizioni diverse, dentro e fuori il partito. Queste minacce anonime e senza coraggio non ci hanno mai spaventato, chi le fa dimostra di essere fuori dal metodo di dialogo democratico. In osservanza della legge - aggiunge - facciamo le dovute segnalazioni alle forze dell’ordine".