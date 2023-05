Indagine su Pergolettese-Triestina, il Piacenza fa ricorso e chiede il rinvio dei playout

TRIESTE - "In merito ai recenti fatti di cronaca sul presunto illecito sportivo nella gara tra Pergolettese e Triestina, il Piacenza ha comunicato di aver presentato istanza al Consiglio direttivo di Lega Pro affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di playout del campionato di serie C girone A, in programma per sabato 6 maggio". Il comunicato ufficiale inviato dalla società, come scrivono i colleghi de Il Piacenza, è stato ufficializzato ieri 2 maggio. "Nelle prossime ore - si legge - verrà altresì depositato ricorso al Tribunale federale affinché accerti eventuali responsabilità e applichi le relative sanzioni, nonché sospenda in via cautelare la disputa dei playout di serie C girone A. La società biancorossa ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale fare chiarezza sulla vicenda. A beneficio delle stesse società coinvolte, e nel rispetto di chi opera e lavora nell'ambiente, la giustizia e la trasparenza devono anteporsi allo spettacolo. Il Piacenza ha ribadito la propria fiducia negli organi di giustizia sportiva e confida in un pronto riscontro".