"Piantagione" di marijuana in casa: arrestato 44enne a Divaccia (FOTO)

Aveva a casa oltre 150 piantine di canapa e 10 chili di cannabis ed è stato arrestato dalla polizia slovena. Ora rischia la reclusione da uno a dieci anni e una multa. Il dipartimento di polizia criminale della polizia di Capodistria ha effettuato perquisizioni domiciliari nella zona di Divaccia e Postumia secondo un ordine di indagine emesso dalla procura di Trieste. Le due perquisizioni domiciliari sono state eseguite in seguito a ragionevoli sospetti nei confronti di due cittadini sloveni di 32 e 44 anni che, all’inizio del 2022, avevano commesso in Italia diversi reati di produzione e traffico di droghe, sostanze illegali nello sport e ingredienti per la fabbricazione di droghe. Perquisendo la casa del sospetto 44enne della zona di Divaccia, gli investigatori hanno trovato circa 10 chili di cannabis e locali per la coltivazione idroponica della canapa, in cui sono state piantate 156 piantine. Il sospettato è perseguito per produzione e commercio di droghe, sostanze illecite nello sport e fabbricazione di stupefacenti.