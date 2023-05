L'oasi delle piante in casa sbarca a Trieste, la scommessa di un siciliano

TRIESTE - In Corso Saba 10, una nuova e affascinante attività fa capolino nel panorama cittadino. Massimo Tortorici, 36enne siciliano trasferitosi a Trieste da un anno dopo un lungo periodo vissuto a Roma, ha deciso di dare una svolta alla sua vita e realizzare il suo sogno imprenditoriale aprendo Pianteincasa, un negozio di piante da interno. Il 36enne infatti ha lasciato il suo lavoro di project manager in una grande azienda per seguire la sua passione e offrire ai triestini un posto per gli amanti del "verde", dove chiunque può imparare a prendersi cura delle proprie piante, “anche quelli che dicono di uccidere le piante grasse”.

Un concept innovativo

La nuova apertura si distingue per il suo concept innovativo. Offre infatti esclusivamente piante da interno dal forte carattere ornamentale, colmando un vuoto nel mercato "verde" cittadino e seguendo un trend già diffuso nelle grandi città italiane ed europee. Massimo però non si limita solo alla vendita di piante; il suo obiettivo è fornire un servizio a 360 gradi. Nel negozio, infatti, vengono fornite tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la cura ottimale delle piante. “Presto molta attenzione alle esigenze dei clienti, offrendo piante adatte a diversi spazi e stili di vita - spiega il titolare con un piacevole accento romano, acquisito nel periodo vissuto nella Capitale -. Dipende da che persona mi trovo davanti, che stanza vuole arredare e quanto è effettivamente presente in casa. Quindi, propongo una soluzione ottimale affinché il nuovo acquisto non diventi una fonte di stress, ma di benessere”.

Il sito e i workshop gratuiti per gli amanti delle piante

Pianteincasa è inoltre un sito di contenuti creato dal 36enne due anni fa, dove vengono condivisi consigli e informazioni utili per la cura delle piante. “Il sito è diviso in due parti: il blog e una sezione dedicata alle specifiche delle piante. E’ stato pensato come un punto di riferimento per i clienti, che possono così contare su un supporto anche al di fuori del negozio, e per gli appassionati di piante da interno”. Oltre ad una vasta varietà di piante (circa 45, che diventano oltre 70 se si contano i vari tipi di cactus), in corso Saba potrete trovare anche terricci, prodotti per il rinvaso, antiparassitari, concimi e accessori semplici e vasi decorativi. Da questo sabato prenderanno anche il via workshop gratuiti per diffondere la cultura botanica (maggiori informazioni sulla pagina Instagram @pianteincasa).