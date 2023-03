Conto alla rovescia per la luce in fondo al tunnel, ecco le prime foto della galleria

TRIESTE - Una foto non fa primavera, siamo d'accordo, ma poter osservare l'interno della galleria di piazza Foraggi alle prese con gli ultimi lavori rappresenta una sorta di liberazione. Per un anno Trieste è rimasta senza il tunnel che storicamente collega la parte sud della città al centro. La sua riapertura era prevista per oggi 21 marzo - stando a quanto annunciato dalla ditta che esegue i lavori al Comune di Trieste -, ma alcune criticità legate alla fornitura di materie prime hanno imposto un'ulteriore settimana di proroga. Questa mattina il nostro Giovanni Aiello è andato sul posto e ha scattato le foto che potrete trovare a questo link.