Ancora violenza in zona piazza Garibaldi, beccato l'uomo dei coltelli

Un pluripregiudicato di 66 anni è stato denunciato per l'ennesima volta dopo essere stato trovato in possesso di quattro coltelli, uno dei quali utilizzato in pieno giorno e per minacciare un altro uomo. Il tutto è avvenuto nella zona di via Pascoli dove, il 19 aprile scorso, la Polizia Locale è stata testimone diretta delle minacce. Il 66enne (F.F. le sue iniziali ndr) è stato visto impugnare un coltello tradizionale arabo, con lama ricurva, e rivolgerlo verso l'altra persona. Dopo esser stato visto dagli agenti, l'uomo ha nascosto il coltello ed ha tentato, senza fortuna, di allontanarsi. Una volta raggiunto dalla richiesta di consegnare l'arma, l'uomo ha estratto un coltellino svizzero "nel palese tentativo di depistare l'attività di indagine".

I sospetti sul soggetto aumentano, così sul posto viene chiamata un'altra pattuglia in supporto. Grazie anche ad alcuni testimoni oculari presenti in strada e alle loro conferme, gli agenti perquisiscono il pluripregiudicato. Dalla perquisizione emerge la presenza proprio del coltello turco "occultato dietro alla schiena ed infilato nella cinta dei pantaloni sotto la giacca". Il nervosismo cresce e visto l'atteggiamento poco collaborativo dell'uomo, la Locale decide di condurlo in caserma. Una volta lì, la perquisizione si fa più accurata. Ed è proprio nelle stanze di via Revoltella che spuntano un altro coltello a serramanico (lama di circa cinque centimetri), un cacciavite, un attrezzo multiuso (con lama di circa sette centimetri) ed infine un taglierino. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati. L'uomo è accusato di minaccia agrgavata, oltre che del possesso ingiustificato dei coltelli.