Dà in escandescenze e inveisce contro la polizia: denunciata

TRIESTE - Una donna tra i 30 e i 40 anni è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver inveito contro gli agenti della Squadra volante intervenuti verso le 13 di oggi 26 marzo in piazza Garibaldi. La persona, già nota alle forze dell'ordine e seguita dal Dipartimento di salute mentale, ha dato in escandescenze ed è stata ammanettata sul posto.