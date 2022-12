I Piccoli di Podrecca in scena alla ginnastica Triestina

“Con il ritorno di una star come la ballerina che esegue “Il cigno” proseguono le repliche di “Come and go - Varietà” con i Piccoli di Podrecca per la regia di Barbara Della Polla, alla Sala Primo Rovis della Società Ginnastica Triestina. Il divertente spettacolo di marionette va in scena il 9, 10 e 17 dicembre alle ore 17 e l’11 e 18 dicembre alle ore 11.30”.

I Piccoli di Podrecca sono protagonisti alla Società Ginnastica Triestina e fra gli applausi e le risate dei più piccoli e dei loro familiari continuano a replicare il loro “Come and go - Varietà”, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e diretto da Barbara Della Polla in collaborazione con Ennio Guerrato. Lo spettacolo è in programma il 9, 10 e 17 dicembre alle ore 17 e l’11 e 18 dicembre alle ore 11.30. Ad animare i preziosi Piccoli di Podrecca sono gli stessi registi Barbara Della Polla ed Ennio Guerrato e Roberta Colacino, Gaia Mencagli, Giada Bigot e Silvia Ponton, formatisi nel recente corso per marionettisti sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e organizzato dal Teatro Stabile regionale e da Enaip.

Il “Varietà” è il più amato spettacolo dei Piccoli: un susseguirsi di numeri divertenti ispirati al circo, al mondo dello spettacolo, iconici e sorprendenti come i “Divisionisti” o intessuti di musica come il grande assieme della “Rumba cubana” o il “Piccolowsky”, un pianista simpaticissimo… Alla Ginnastica Triestina non possono mancare le acrobazie dell’atletico Bill ma la più attesa “star” è la Ballerina che ritorna proprio in questa occasione dopo molti anni: una marionetta bellissima, che danza “la morte del cigno” sulle punte con infinita delicatezza ma che rappresenta anche un numero molto difficile da realizzare per le animatrici. “Come and go - Varietà” si ispira all’atmosfera che Beckett ha creato nel suo breve testo “Come and go”, “Va e vieni”, dove tre donnine in una sorta di coreografia che cambia continuamente, si scambiano segreti.

Anche i numeri delle marionette, in quest’edizione sono allora “legati” dal filo rosso di tre donne - le animatrici - che con piccoli giochi appaiono in scena e si alternano ai Piccoli. Biglietti - Interi €10 (ridotto a €8 per abbonati al Teatro Stabile e soci della Ginnastica Triestina) e Under 16 €5 (con riduzione a €3 per abbonati e soci) - nei consueti canali di vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Prima dell’inizio dello spettacolo sarà attiva - anche per la Sala Primo Rovis - la Biglietteria del Rossetti, situata a breve distanza.