Triestino scomparso in Carso, ristretta l'area delle ricerche, operazioni tra Contovello e Prosecco

TRIESTE - I vigili del fuoco hanno ristretto il raggio di azione nelle ricerche di Pietro Gianeselli, il 53enne triestino sparito dalla casa dove risiede, a Opicina da lunedì 24 ottobre. Le operazioni hanno individuato la zona, tra Contovello, Santa Croce e Prosecco, da dove il cellulare continua ad emettere il segnale. L'attività di ricerca è coordinata dai vigili del fuoco e condotta assieme ad una decina di tecnici del Soccorso Alpino, le unità Saf degli stessi vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. Complessivamente sono una quarantina le persone impegnate nelle ricerche. Il campo base è stato allestito nei pressi del campi volo di Borgo Grotta Gigante. In azione, oltre ai droni, anche un elicottero dei vigili. Inoltre è in arrivo un altro elicottero in arrivo da Malpensa.

La notizia è in aggiornamento