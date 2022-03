Se Dalì fosse stato donna? La Regione lancia la campagna "Pillole di parità"

"La campagna 'Pillole di parità' si incardina all'interno degli importanti interventi normativi realizzati in Friuli Venezia Giulia a favore delle donne e della famiglia. La strategia attuata nella nostra regione è basata sulla volontà di dare un sostegno concreto alle donne in tutti i campi della loro esistenza mettendo in campo strumenti importanti a favore della famiglia, a partire dagli asili nido e dai percorsi di studio per arrivare agli incentivi all'assunzione e al supporto all'imprenditorialità femminile. Aiutare le famiglie significa infatti garantire pari opportunità alle donne e favorire lo sviluppo dell'intera comunità".

È il messaggio lanciato dall'assessore regionale a Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università, famiglia e pari opportunità, Alessia Rosolen, durante la presentazione della campagna di comunicazione "Pillole di parità", che si articolerà nei prossimi 5 mesi, oltre che sui media tradizionali, attraverso i social network. Per sensibilizzare sul tema della parità di genere sono stati utilizzati volti di grandi personaggi del mondo dell'arte, della cultura, della scienza, dello sport e della politica resi, attraverso un sapiente fotoritocco, femminili. Il primo è quello di Salvador Dalì, accompagnato da un testo che evidenzia come le artiste donna rappresentino solo l'otto per cento del mercato artistico mondiale.

"Il percorso per il raggiungimento della parità di genere passa attraverso azioni di sostegno nei momenti più importanti della vita, come le scelte dei percorsi d'istruzione e formativi e quelle legate alla vita lavorativa e alla formazione di una famiglia, che è il nucleo fondante della società - ha spiegato Rosolen -. Questa azioni sono state e continueranno a essere al centro dell'attività della Giunta regione che punta a migliorare i numerosi strumenti messi a disposizione di chi vive in Friuli Venezia Giulia, al fine di dare risposte concrete alle necessità della nostra comunità".

La campagna è stata presentata dalla Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia Anna Limpido alla presenza, tra gli altri, dell'assessore della Regione Veneto all'Istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità Elena Donazzan, e della presidente della Commissione alle pari opportunità della Regione Dusolina Marcolin e in video-collegamento dell'attrice e testimonial della campagna Anita Kravos, del sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Tiziana Nisini e della consigliera nazionale di parità Francesca Bagni Cipriani.