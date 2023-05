Una delle migliori pizzerie in Europa è a Nova Gorica

Una delle migliori pizze da mangiare in Europa si trova a Nova Gorica. È quanto svela 50 Top Pizza, la guida più influente nel mondo della pizza, che all’Auditorio Mgs di Barcellona ha premiato le migliori pizzerie del Vecchio Continente, Italia esclusa. Nella classifica delle pizzerie eccellenti europee dove poter degustare uno dei piatti più famosi al mondo, infatti, figura Verace a Nova Gorica. Ma la vicina Slovenia, comunque, entra tra i premiati anche con un altro locale, il Pop’s Pizza di Lubiana che a buon diritto si guadagna il 40° posto nell'ambita classifica delle migliori 50 pizzerie d'Europa.

Per restare in Stati vicini, l'Austria, invece, piazza la sua Via Toledo Enopizzeria di Vienna non solo al 4° posto delle 50 Top Pizza, ma è anche vincitrice del Best Wine List 2023 - Asti Docg Award, così come annovera, nella classifica “pizzerie eccellenti”, anche Pizza Mari' e Randale, anche queste a Vienna. La "pizza eccellente" di Nova Gorica Per la guida che ha stilato la classifica, Verace è stata premiata per "ambiente urban style e atmosfera familiare - si legge nelle motivazioni - grazie ad un team veloce e gentile che ben sa raccontare la proposta. Le pizze sono in stile napoletano tradizionale, con una bella scelta di ingredienti e abbinamenti. Questa piccola pizzeria, a due passi dal centro di Ljubljana (non proprio a due passi, seppur non certo lontanissima da Lubiana, aggiungiamo noi ndr), è una scelta sicura se si desidera una pizza ben fatta e ricca di sapore. Da provare il calzone ripieno al forno e la pizza al prosciutto crudo. Tra i dolci segnaliamo un buon tiramisù ed un golosissimo cannolo siciliano. Prezzi alla portata di ogni tasca".

Le miglior pizzerie in Europa Al di là dei Paesi che confinano con il Friuli Venezia Giulia, comunque, a vincere la classifica della Migliore Pizzeria in Europa 2023 è Sartoria Panatieri di Barcellona. Al secondo posto Bæst, la pizzeria di Christian Puglisi, a Copenaghen. Terzo gradino del podio per 50 Kalò, pizzeria inglese (Londra) di Ciro Salvo, al vertice della guida nella prima edizione, che si è aggiudicata anche il premio speciale Best Fried Pasta Pie 2023 – Pastificio Di Martino Award. A seguire, come già ricordato, la pizzeria di Francesco Calò, Via Toledo Enopizzeria a Vienna. Quinta posizione per la tedesca Pizza Zulù, a Fürth, a cui va anche il premio Made in Italy 2023 – Mammafiore Award; sesta la pizzeria Fratelli Figurato, a Madrid; settima Forza, a Helsinki, che si aggiudica il Best Fried Food – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award; ottavo posto per Napoli on the Road, a Londra, di Michele Pascarella, che si è aggiudicato anche l’ambito Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award; al nono posto nNea, ad Amsterdam. Chiude la top ten La Balmesina, a Barcellona.

La classifica Completa di 50 Top Pizza Europa 2023

1 Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

2 Bæst – Copenaghen, Danimarca

3 50 Kalò – Londra, Inghilterra

4 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

5 Pizza Zulù – Fürth, Germania

6 Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

7 Forza – Helsinki, Finlandia

8 Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

9 nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

10 La Balmesina – Barcellona, Spagna

11 Imperfetto – Puteaux, Francia

12 La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

13 Baldoria – Madrid, Spagna

14 Kytaly – Ginevra, Svizzera

15 La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

16 Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

17 Demaio – Bilbao, Spagna

18 L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

19 Malafemmena – Berlino, Germania

20 Surt – Copenaghen, Danimarca

21 Guillaume Grasso – Parigi, Francia

22 ‘O Ver – Londra, Inghilterra

23 Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

24 San Gennaro – Zurigo, Svizzera

25 Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

26 Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

27 Little Pyg – Dublino, Irlanda

28 Odori – Atene, Grecia

29 Piazza Sorrento – Krefeld, Germania

30 La Manifattura – Parigi, Francia

31 Pizzeria Luca – Helsinki, Finlandia

32 Mr. Pizza – Dortmund, Germania

33 Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia

34 Ostro. – Danzica, Polonia

35 450°C – Turku, Finlandia

36 Cloud Factory – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

37 Animaletto Pizza Bar – Bucarest, Romania

38 Ciao a Tutti – Varsavia, Polonia

39 Pietra – Belgrado, Serbia

40 Pop’s Pizza – Lubiana, Slovenia

41 Oro di Napoli – Santa Cruz de Tenerife, Spagna

42 Arte Bianca – Sagres, Portogallo

43 Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia

44 Dalmata – Parigi, Francia

45 Infraganti Pizza Bar – Alicante, Spagna

46 Zielona Górka – Pabianice, Polonia

47 Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovacchia

48 PEPPO’S – Pizzeria Contemporanea – Riga, Lettonia

49 Pizza Nuova – Praga, Repubblica Ceca

50 Kaja Pizza Köök – Tallinn, Estonia

Le pizze Eccellenti in Slovenia e Austria

Austria

Pizza Mari’ – Vienna

Randale – Vienna

Slovenia

Verace – Nova Gorica