Shopping da Pola a Trieste senza test Covid-19: multa di 400 euro per due cittadini croati

Doveva essere una giornata di shopping, ma è finita con una multa. Protagonisti di questa vicenda, riportata da Lavoce.hr, due cittadini croati di Pola che hanno deciso di recarsi a Muggia proprio per fare acquisti. All'uscita da un centro commerciale la coppia è stata fermata dai Carabinieri che hanno richiesto loro il test Covid. I due ne erano sprovvisti, pertanto è scattata la multa di 400 euro a cui si è aggiunta l'espulsione dal territorio italiano. Vige infatti l'ordinanza secondo la quale la Croazia, Istria compresa, si trova nella lista rossa dell’Italia: ciò significa che tutti i croati che si recano in Italia devono avere un referto medico che attesti la loro negatività al tampone per la diagnosi del coronavirus.

