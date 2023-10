Polemica "Rocco", FdI chiede le dimissioni di Rossi

TRIESTE - Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Giorgio Rossi dal suo ruolo di assessore alla Cultura e al Turismo. Lo ha riportato Il Piccolo. La richiesta è arrivata a seguito della seduta della Commissione trasparenza, presieduta da Alberto Pasino, durante la quale è nato un acceso dibattito sulla decisione di Rossi di ospitare, nell’impianto in gestione alla Triestina Calcio, i concerti di "Ultimo" e "Max Pezzali". In risposta alle critiche, Rossi ha difeso la sua decisione, sottolineando che eventi di tale portata sono possibili solamente al Rocco.

Il nodo della questione si è quindi spostato su una email che Rossi sostiene di aver inviato a diversi uffici comunali, compreso l'Ufficio immobiliare di competenza della collega di giunta Elisa Lodi. Tuttavia, Marcelo Medau (FdI) ha sottolineato che tale email non risulta mai essere stata ricevuta. Nel tardo pomeriggio, la situazione è precipitata con la richiesta formale di dimissioni di Rossi, avanzata da Fratelli d'Italia. Medau, in particolare, ha espresso preoccupazione per le dichiarazioni dell'assessore in una Commissione trasparenza, suggerendo che fosse opportuno per Rossi fare un passo indietro. Alle dichiarazioni di Rossi ha ribattuto anche la stessa assessore Lodi (FdI) che ha messo in dubbio le affermazioni di Rossi riguardo all'email in quanto "non risultano mail concernenti comunicazioni di futuri concerti allo stadio Rocco".