Un impegno lungo 161 anni: presentata l'attività della Polizia Locale

TRIESTE - La complessa e articolata attività svolta dai vari gruppi della Polizia Locale è stata presentata mercoledì 8 novembre nel corso di una conferenza stampa introdotta dall’assessore alle Politiche della Sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo che si è tenuta presso la Sala Giunta del Comune di Trieste alla presenza del comandante Walter Milocchi e del vice comandante della Polizia Locale, Paolo Jerman. L’incontro ha avuto come fulcro la presentazione delle numerose attività condotte dai 45 amministrativi e 250 operatori tra agenti e ufficiali del Corpo, che da oltre un secolo e mezzo si dedicano a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini triestini. “La Polizia Locale è al fianco della cittadinanza da 161 anni occupandosi dei temi più ampi, che vanno dalla viabilità al degrado urbano, all’ambiente alle attività commerciali con un filo diretto h24 con la città grazie alla Sala Operativa e a una costante formazione e un’esperienza acquisita in oltre un secolo e mezzo di attività - ha affermato de Gavardo -. La Polizia Locale opera sia autonomamente, ma anche spesso in collaborazione con altre aree del Comune di Trieste ed Enti esterni, pubblici e privati. Inoltre, la Polizia Locale collabora anche con le Polizie Locali di altre città e con tutte le altre Forze dell’Ordine anche attraverso progetti condivisi e svolgendo controlli interforze”.

Il Comandante Milocchi ha evidenziato l’adattabilità del Corpo nel rispondere alle mutevoli esigenze della città, con una particolare enfasi sull’incremento di interventi grazie alle nuove assunzioni di 90 agenti. "Quest’anno, in particolare, - ha spiegato Milocchi - il numero degli interventi è stato molto più elevato proprio in base alla maggiore presenza sul territorio, che è l’aspetto più importante che in questo momento ci pregiamo di poter fornire come servizio alla città”. Milocchi si è quindi soffermato su tutti gli aspetti dell’attività della Polizia Locale. Il Vice Comandante della Polizia Locale, Paolo Jerman ha sottolineato infine l’attività di Coordinamento del Gruppo volontari della Protezione Civile da parte della Polizia Locale. “Accanto a tutta la ricchissima attività della Polizia Locale illustrata dal Comandante - ha riferito Jerman - c’è la gestione della Squadra comunale della Protezione Civile e delle Associazioni affiliate alla Protezione Civile regionale con cui collaboriamo e il coordinamento di tutti questi gruppi, in caso di emergenza, che avviene attraverso la nostra Sala Operativa, struttura che opera e risponde 24 ore su 24 e si rapporta con tutte le altre Forze dell’Ordine al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse per garantire il miglior presidio sul territorio, sia in termini di sicurezza che di operatività”