Sfrecciano a bordo di due scooter rubati: “beccati” dalla polizia locale

TRIESTE - Corrono a tutta velocità a bordo di un ciclomotore e un motociclo, che poi risultano rubati. È successo mercoledì 20 settembre in via Giulio Cesare, in zona Campo Marzio. Una pattuglia del reparto motorizzato della polizia locale stava effettuando un normale controllo quando ha notato i due veicoli, un percorrere la via a velocità sostenuta.

Nonostante il segnale dell'alt, i conducenti non si sono fermati e hanno continuato alla stessa velocità imboccando la SS 202. È stata chiamata un’altra pattuglia in supporto e il personale ha seguito i due veicoli per cercare di fermarli in sicurezza, vista la guida pericolosa, riuscendo a farli uscire a Valmaura e fermarli.

I due giovani conducenti hanno tentato la fuga a piedi, abbandonando i veicoli, ma gli operatori li hanno raggiunti subito. Durante il controllo gli agenti hanno notato che dalla tasca della felpa di uno dei due spuntava uno strumento appuntito. Su richiesta, il ragazzo ha consegnato spontaneamente uno strumento usato per estrarre il blocchetto di accensione dei veicoli e un cacciavite.

Sono stati quindi eseguiti gli accertamenti sui due veicoli e sono stati contattati i proprietari che hanno riferito di averli parcheggiati in centro e di non essersi ancora accorti del furto. Una volta condotti nella Caserma di San Sebastiano, i due giovani sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria. I veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.