Polizia stradale Fvg: 93 auto sanzionate in estate durante i controlli straordinari europei

245 veicoli controllati e 93 violazioni accertate di cui 4 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 9 per uso scorretto del cellulare e 7 per scorretta sistemazione del carico. Questo il bilancio dell’operazione congiunta europea “Safe holiday”, portata avanti dalla Polizia stradale del Fvg e organizzata da Roadpol, European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le Polizia Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.

L’attenzione operativa della Polizia di Stato si è indirizzata anche ai mezzi pesanti che, notoriamente, nelle giornate di maggiore previsione di traffico non possono circolare sulle autostrade. Ebbene, nonostante i divieti, la Polizia Stradale di Udine ha intercettato e sanzionato ben 4 autoarticolati che circolavano lungo le autostrade della regione. Non rispettare questa prescrizione rappresenta, soprattutto in queste giornate infuocate, un comportamento realmente pericoloso per la sicurezza della circolazione che però non è sfuggito ai poliziotti della Stradale.