Polo sportivo San Giovanni: si va a gara entro marzo

E' pronto il progetto esecutivo per il nuovo polo sportivo di San Giovanni in viale Sanzio, che dovrebbe contenere due palestre attrezzate per la pallavolo, il basket, docce, spogliatoi e servizi igienici. Come ha dichiarato l'assessore comunale ai Lavori pubblici Elisa Lodi, "tra febbraio e marzo il progetto esecutivo andrà in gara e vedrà finalmente la realizzazione delle due palestre nuove. Considerando gli adempimenti contrattuali dovuti al codice degli appalti, auspico che dopo l'estate potremo vedere le imprese lavorare". Nell'agosto del 2021, prima delle elezioni amministrative, era stato annunciato dalla Regione uno stanziamento da 2,2 milioni, fondi che mancavano per sbloccare i lavori della seconda parte del primo lotto.

Lodi ha anche ricordato che "sempore a San Giovanni verrà realizzata col progetto Pinqua un'iniziativa dove il Comune è capofila insieme ad Ater come soggetto attuatore. Si tratta di un giardino con area fitness per i bambini e milioni di euro investiti in questo rione dal punto di vista edilizio e sociale. Realizzeremo anche una casa delle associazioni per raccogliere le richieste delle associazioni cittadine". L'annuncio è stato dato a margine della conferenza stampa per il completamento dei lavori nella chiesa di San Giovanni.