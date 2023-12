Ponteggi non sicuri e un dipendente irregolare: sequestrato cantiere in vicolo delle Rose

TRIESTE - Un cantiere con ponteggi non sicuri e un dipendente irregolare sul territorio, con due decreti di espulsione a suo carico. E' quanto emerso da un sopralluogo del nucleo di polizia edilizia della polizia locale di Trieste insieme al personale dell’Asugi e dell’Ispettorato del lavoro, presso un cantiere edile in vicolo delle Rose 45-51.

Innanzitutto, sono state verificate diverse mancanze sui ponteggi con rischio elevato per la sicurezza di lavoratori, tanto che il Pubblico Ministero di turno ha convalidato il sequestro della struttura. Inoltre, un operaio di origine egiziana è risultato irregolare sul territorio nazionale e con in capo due decreti di espulsione, a Milano e a Verona. E' stato emesso a suo carico un nuovo decreto di espulsione, poi è stato affidato all’ufficio immigrazione della Questura. Per il titolare dell’impresa, anch’egli di origine egiziana, è stata ipotizzata la violazione dell’articolo del Testo Unico sull’Immigrazione che disciplina il lavoro subordinato.