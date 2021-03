Porto: la prima nave "inaugura" piattaforma logistica

Un grande traghetto turco "inaugurerà" oggi, 20 marzo, la piattaforma logistica HHLA PLT Italy. Si tratta della nave da carico RoRo “Ulusoy 14”, che effettuerà il primo scalo commerciale al nuovo terminal multifunzionale, di cui Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) detiene una quota di maggioranza da inizio anno. I rappresentanti della compagnia di navigazione, l'Autorità Portuale, il personale del terminal e il nuovo amministratore delegato di HHLA PLT Italy, Antonio Barbara, accoglieranno la nave al suo arrivo. Per il presidente dell'Autorità Portuale Zeno d'Agostino si tratta della "prova del nove della piena operatività della Piattaforma Logistica e della sua completa integrazione con il porto".

La M/S “Ulusoy 14” è un traghetto RoRo della Ulusoy Sealines con sede in Turchia. La compagnia di navigazione vanta molti anni di esperienza nel Mediterraneo, e in Italia è rappresentata dall’agente generale Samer & Co. Shipping. La nave effettua un servizio regolare tra Cesme, a ovest di Izmir, in Turchia, e il porto adriatico di Trieste. In futuro, Ulusoy Sealines farà scalo alla HHLA PLT Italy ogni sabato per scaricare e caricare camion, rimorchi e casse mobili. La nave ha una lunghezza di 208 metri e una capacità di 4100 metri lineari. Per la movimentazione RoRo, una nuova rampa con una larghezza di 35 metri è stata appositamente realizzata presso HHLA PLT Italy per gestire l'ultima generazione di navi RoRo che operano nel Mediterraneo.