"Il Pos obbligatorio è un bagno di sangue"

A partire da oggi, 30 giugno, scatta l'obbligo del pos per i commercianti, gli artigiani e i professionisti. Se da una parte alcuni imprenditori ritengono che la nuova norma sia una buona idea, dall'altra c'è un'intera categoria che non solo esprime preoccupazione, ma la reputa "vergognosa", un "salasso" e "un bagno di sangue". Sono i tabaccai, che tra tutti si ritengono i più penalizzati. Su una decina di intervistati, infatti, nessuno si è espresso a favore.

Dall'evasione fiscale all'aspetto economico: le motivazioni

Le motivazioni sono tante, ma la principale è legata alla ratio della norma. "Se l'obiettivo è la lotta all'evasione fiscale, non ha nessun senso - spiegano -. Esiste già una tracciabilità per i generi di monopolio come i valori bollati, le sigarette, i tabacchi. Le nostre attività sono concessionarie dello Stato. Dov'è l'evasione? E' un'ingiustizia e un obbligo stupido". L'altro problema, non meno importante, è l'aspetto economico: "Sui prodotti non ivati, il cui prezzo è già stato stabilito, come le ricariche telefoniche o i biglietti dell'autobus, il ricavo lordo è inferiore alla percentuale della commissione - precisano -. Lavoriamo sui centesimi, se abbiamo ulteriori costi come facciamo a tirare avanti? Così lavoriamo in perdita”. E se c'è chi, pur storcendo il naso, si è già adeguato alla nuova normativa o sta attendendo la consegna e l'attivazione dello strumento per permettere i pagamenti elettronici, c'è anche chi non si cura delle nuove normative e, nel suo piccolo, ha iniziato la sua lotta: "Ciò che vendo è tracciato, quindi per noi tabacchi non è indispensabile. Magari cambierò idea quando ci saranno sistemi senza commissione".

La sanzione

Intanto, nonostante il supporto della FIT (Federazione Italiana Tabaccai ) che da mesi sta cercando un dialogo con il Governo, l'obbligo resta ed è accompagnato da una sanzione di 30 euro, al quale si aggiunge un 4 per cento dell'importo del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.