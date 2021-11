Al Palazzo delle Poste la mostra sul Milite Ignoto

Si potrà visitare fino a martedì 30 novembre, nello Spazio Filatelia all’interno del Palazzo delle Poste di via Vittorio Veneto a Trieste, una mostra tematica dedicata all’emissione del francobollo sul Milite Ignoto. L’iniziativa di Poste Italiane è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Trieste e Assoarma Friuli Venezia Giulia Istria e Dalmazia, che ha messo a disposizione i pannelli espositivi.

La mostra

Nello Spazio Filatelia si possono ammirare in particolare una foto dell’Altare della Patria del 1911, una foto del Colle di Sant’Elia (prima della costruzione del Sacrario di Redipuglia), una serie di piastrine originali di riconoscimento di soldati italiani, foto originali del viaggio del treno del Milite Ignoto nonché un’attestazione con medaglia della grande guerra, conferita alla vedova di un caduto, firmata dal Generale Armando Diaz e una bandiera tricolore con lo stemma sabaudo. Poste Italiane ricorda che il 19 ottobre scorso è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo del centenario del Milite Ignoto, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Con tiratura di 150mila foglietti, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con bozzetto a cura Maria Carmela Perrini. La vignetta del francobollo raffigura il Milite Ignoto e la statua della Dea Roma incastonati nel complesso monumentale del Vittoriano, conosciuto anche come Altare della Patria, monumento nazionale italiano tra i più rappresentativi. Il foglietto raffigura il Vittoriano nella sua interezza e, a sinistra, delimitati da una banda tricolore, sono riprodotti, entro un riquadro, due lavori artistici rappresentativi del Milite Ignoto vincitori di un concorso, indetto dall’Associazione Fortemaso, che ha visto impegnati alcuni studenti delle scuole italiane; in alto svetta il logo del centenario del Milite Ignoto.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico e nello Spazio Filatelia di Trieste. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica e un cofanetto di pregio, con una tiratura limitata di 1.000 esemplari, contenente il folder e una moneta in argento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’esposizione (ingresso via Galatti 7D) è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 15.30; l’ultima settimana del mese (22-27 novembre) dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.