Ministra Messa in visita a Trieste: precari del Cnr in presidio

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei sindacati sul presidio dei precari del CNR

Come preannunciato nei giorni scorsi la FLC CGIL, la FIR CISL e la UIL Scuola RUA, insieme al movimento dei Precari Uniti del CNR, richiedono ai vertici dell’Ente immediate risposte concrete in merito alla conclusione del processo di stabilizzazione. Il tutto a distanza di più di un mese dal primo e unico incontro avuto con la Presidente del CNR, soltanto un inaccettabile silenzio.

In particolare nell’area di ricerca di Trieste i sindacati ed i precari hanno organizzato, stamane, in concomitanza con la visita istituzionale della ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, un presidio nelle immediate vicinanze degli istituti di ricerca interessati dalla visita.

«Nessuna provocazione, non abbiamo nulla contro la visita della ministra alla realtà scientifica triestina ma approfittiamo dei riflettori dei media per convergerli anche sulle centinaia di lavoratrici e lavoratori del più grande Ente di Ricerca italiano che meritano rispetto e un futuro stabile. È ora – tuonano i sindacati – che tutte le problematiche relative al personale, rimaste in sospeso da troppo tempo, tornino ad essere discusse ai Tavoli di confronto».