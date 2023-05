Morto a 19 anni nel parcheggio del Giulia: rapinatori condannati a quattro e cinque anni

TRIESTE - Svolta sul caso del 19enne pachistano Ibrahim Afridi, trovato morto nel parcheggio vicino al centro commerciale Il Giulia il 4 gennaio del 2022: a due degli indagati è stata inflitta una pena totale di dieci anni di carcere. Lo riporta Il Piccolo. La salma dell’uomo era stata trovata sei giorni dopo la sua morte, avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, dopo che gli erano stati rubati due panetti di hashish. Nella fuga il ragazzo era caduto da un muro al piano più alto della struttura, un volo che si è rivelato fatale.

Le indagini, coordinate dal sostituro procuratore Federico Frezza, avevano portato all’arresto dei due imputati qualche giorno dopo. Il 22enne di origine kosovara Sadik Isufi è stato quindi condannato a 5 anni, 4 mesi di reclusione e 1500 euro di multa per rapina aggravata e detenzione di droga a fini di spaccio, ma è stato assolto per un altro reato: morte come conseguenza di un altro delitto. E’ stata ordinata per lui l’espulsione dopo l’espiazione della pena, come ordinato dal tribunale presieduto dal giudice Francesco Antoni. Cinque anni, invece, per il 21enne Wilson Giannaccaro, che ha patteggiato la pena per gli stessi reati.