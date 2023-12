Riconoscimento internazionale per Asugi: dal Canada arriva il premio "platino"

TRIESTE – Asugi riceve il premio di Accreditamento - Platino nell'ambito del programma di accreditamento Qmentum. Il Comitato per il Conferimento dell’Accreditamento (Adc) ha inoltre conferito ad Asugi anche la certificazione per i Centri Sanitari Accademici e di Ricerca, a dimostrazione del processo di integrazione e collaborazione tra l’Azienda e l’Università. Dal 20 al 28 novembre 12 valutatori di Accreditation Canada hanno visitato le strutture di ASUGI, valutato gli aspetti documentali, si sono confrontati con i professionisti, i pazienti, i familiari, i caregiver. La valutazione ha coinvolto le sedi ospedaliere e territoriali dell’area giuliana e di quella isontina. Per la prima volta in Italia è stata fatta la valutazione per ottenere la “Certificazione per i Centri Accademici e di Ricerca”, che ha coinvolto sia l’Università degli Studi di Trieste, sia la Struttura “Ricerca e Innovazione Clinico Assistenziale” di ASUGI che governa le attività di ricerca e le sperimentazioni cliniche.

L’accreditamento all’eccellenza

L'accreditamento all'eccellenza è un percorso volontario nel quale un Ente esterno valuta un’organizzazione sanitaria per determinare se corrisponda ad un insieme di standard finalizzati a mantenere e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. La valutazione è effettuata da Accreditation Canada, organizzazione canadese indipendente e senza fini di lucro, che dal 1958 accredita servizi sanitari in tutto il mondo. Il percorso per l’accreditamento all’eccellenza è stato avviato nel giugno 2021: dopo la formazione iniziale, sono stati costituiti più di 30 team che si sono occupati dei diversi standard, esaminando l’esistente e avviando i percorsi di miglioramento per riuscire a raggiungere gli standard previsti, che riguardano sia le attività ospedaliere che quelle territoriali.