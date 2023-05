Pubblica amministrazione innovativa, al Comune di Trieste il premio NuovaPA FVG

UDINE - Il Comune di Trieste si è aggiudicato il primo posto per l’asse tematico “Funzioni comunali anche in termini di gestione in forma associata, coinvolgimento di stakeholder del territorio anche tramite forme di collaborazione pubblico-privato” nell’ambito del premio NuovaPA FVG – I Comuni e le Comunità del Friuli Venezia Giulia per il miglioramento e l’innovazione. Il premio è stato bandito a novembre 2022 dal sistema integrato creato ANCI FVG-COMPA FVG, ed è stato consegnato nella giornata di oggi (mercoledì 3 maggio) presso la sala convegni di Torre Santa Maria - Confindustria a Udine, alla presenza di illustri personalità come Piero Petrucco di Confidustria Udine, il presidente di Anci FVG Dorino Favot e il presidente di COMPA FVG Rodolfo Ziberna. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto, tra gli altri rappresentati del Comune di Trieste, il sindaco Roberto Dipiazza, che ha espresso soddiafazione per il riconoscimento e ha voluto sottolineare come “questo premio evidenzia, ancora una volta, la validità delle scelte e dei percorsi adottati per favorire sempre la buona amministrazione, a tutto beneficio dei servizi offerti ai cittadini e alla nostra comunità locale”.

Il sistema ANCI-COMPA FVG ha deciso di premiare le amministrazioni che si sono distinte per la formazione del personale e l'avvio di esperienze di cambiamento organizzativo volte a migliorare i servizi offerti ai cittadini. L’esperienza di miglioramento ed innovazione presentata dal Comune di Trieste, riassunta con il titolo “Da un battito d’ali ad un vortice di cambiamenti” si riferisce ad un articolato sistema di attività formative ed esperienze di lavori di gruppo iniziate nel 2018 con l’obiettivo di favorire l’avvio di una stagione di cambiamenti che ha prodotto il verificarsi di un “effetto farfalla” nei processi organizzativi dell’Ente, anche susseguenti agli eventi che hanno e stanno caratterizzando quest’ultimo quinquennio. In particolare, durante la pandemia, le soluzioni innovative messe in atto dal Comune di Trieste hanno permesso di garantire la continuità dei servizi alla cittadinanza e hanno posto le basi per una riscrittura dell'organizzazione e della gestione di molti processi. Il premio conferito al Comune di Trieste riconosce l'impegno di tutti i dipendenti dell'ente e conferma i risultati di uno studio pubblicato a gennaio dalla Fondazione "Con il Sud" che ha posto il Comune di Trieste al vertice nazionale della classifica dei comuni che meglio stanno operando per l'impiego e la valorizzazione dei fondi PNRR.