Prezzi troppo alti al Caffè Sacher, Dipiazza: "Se hai i soldi vai, se no guardi"

TRIESTE - "Basta polemiche, io sono un ottimista. Se hai i soldi vai, se no guardi". Il sindaco Dipiazza ha commentato così la questione dei prezzi troppo alti del Caffè Sacher, il nuovo locale in via Dante che ha aperto i battenti giovedì. Per il primo cittadino, la nuova apertura è motivo di "grande orgoglio", dato che "è il primo negozio che viene via da Vienna". "Mi fa molto piacere che abbia aperto a Trieste. E' sempre pieno di gente - ha aggiunto il sindaco -. Poi è sempre bello mangiare una torta Sacher". Nonostante i prezzi - una fetta della torta originale viene venduta a circa 9 euro - oggi il Caffè Sacher è stato costretto a chiudere per aver esaurito le torte, a seguito di una massiccia affluenza di clienti.