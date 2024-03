Primo maggio a Monfalcone, sindacati pronti ad "invadere" la città dei cantieri

MONFALCONE - L'amministrazione Cisint dà l'ok alla manifestazione del Primo maggio in piazza della Repubblica. A renderlo noto è lo stesso comune bisiaco che oggi 27 marzo ha organizzato una call con i segretari regionali della Triplice. La sindaca Cisint ha discusso con Michele Piga (Cgil), Alberto Monticco (Cisl) e Matteo Zorn (Uil) per definire l'evento e fissare un prossimo incontro. La piazza, secondo una nota diffusa dall'ufficio stampa della prima cittadina, potrà ospitare un numero di persone, a seconda delle strutture installate, compreso tra le 2000 e le 2300. "La manifestazione - scrive il Comune - orbiterà sulla piazza principale, evitando gli spazi di piazzetta Unità per la salvaguardia dei nuovi e restaurati spazi del parco del centro storico". Il piano della sicurezza e la scaletta dell'evento sono "in fase di definizione".

La presenza dei segretari nazionali

"Per quanto riguarda la manifestazione in piazza - così il segretario della Cgil, Michele Piga - ci atterremo alle prescrizioni che verranno fornite dalle istituzioni preposte". Al di là delle "carte", è probabile che, stando all'annunciata presenza dei segretari nazionali della Triplice, il numero di manifestanti sia superiore ai 2300. Tra i sindacati aleggia anche l'ipotesi di organizzare un corteo, ma al momento non c'è niente di ufficiale, né di confermato. “Sono orgogliosa che Monfalcone venga riconosciuta come ‘centrale’ per il lavoro - ha fatto sapere la Cisint -, un credo che è per noi di anima e di cuore. Lo perseguiamo con il grande sacrificio delle persone, penso in particolare ai troppi morti di amianto, e cercando di valorizzare il lavoro pur tra le tante difficoltà prodotte dall’utilizzo spesso esagerato del subappalto".